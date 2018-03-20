В ноябре 2017 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе аэропорта Владивосток, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

27-летний водитель автомашины Тойота Виста, двигаясь из аэропорта в сторону села Кневичи, вылетел на встречную полосу и влетел в другой автомобиль. В результате ДТП два пассажира автомашины Тойота Виста в возрасте 30 и 35 лет получили травмы, не совместимые с жизнью.

В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что житель Надеждинского района управлял автомобилем без соответствующих документов. Обучение на право управления транспортным средством мужчина не проходил и был пьян.

Виновнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Михаил Грач