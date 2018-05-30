Роструд установил, что самыми частыми причинами смерти на рабочем месте становятся болезни сердца, сообщает DEITA.RU. Таких 75%. На втором и третьем местах — самоубийства ( 4,26%) и алкогольные отравления (3,38% ).

По мнению экспертов это связано со стрессами и большими нагрузками. Группу риска составляют работники-мужчины. По данным Минздрава России, 39% российских мужчин не доживают до 60 лет, при этом 32% смертей связаны с потреблением алкоголя.

Риск умереть от болезней сердечно-сосудистой системы, по словам врачей, складывается из трех факторов: гипертония, повышенный холестерин и курение.

Самый эффективный способ сократить смертность на рабочих местах — выявление заболеваний на ранних стадиях и коррекция рисков у людей трудоспособного возраста.

Таисия Масина