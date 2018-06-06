Названы самые чистые и самые грязные регионы России, сообщает DEITA.RU.

Аналитики общественной организации "Зеленый патруль" выяснили, что наиболее грязным является Свердловская область: ей отведено 85-е место. На предпоследнем месте - соседняя Челябинская область. На третьем месте расположилось Подмосковье. На 4 месте - Иркутская область, на пятом - Брянская.

Тамбовская область названа самой благополучной в плане экологии. В десятку чистых субъектов вошли Республика Алтай, Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми.



Ирина Петрова