Составлен список одних из самых красивых мест в мире, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на HouseBeautiful.

1. Водопад Игуасу, Бразилия

Неудивительно, что этот водопад был назван одним из новых семи чудес света. Водопад Игуасу - самая большая в мире система водопадов, поэтому здесь определенно нет недостатка в шикарных видах. Он впечатляет с любой точки.

2. Побережье Амальфи, Италия

Потрясающие виды, лимончелло в руке - идеально.

3. Гальштат, Австрия

Подготовьте фотокамеры - этот озерный город известен как «самое фотографируемое место в Европе». Проведите отпуск, разглядывая альпийские дома 16-го века, посещая древнюю соляную шахту или даже ледниковый сад.

4. Прованс, Франция

Вы сможете посетить лавандовые поля, антикварные рынки и выпить розе на закате со свежим багетом и сыром.

5. Хэмпшир, Англия

Британский лес колокольчиков - это что-то сказочное.

6. Национальный парк Банф, Канада

Лучшее время, чтобы посетить Банф, - это июль и август. Но если вы предпочитаете зимние путешествия, этот парк является родиной трех горнолыжных курортов мирового класса.

7. Ангкор, Камбоджа

Если вы любите жуткую красоту заброшенных мест, вам нужно посетить этот древний буддийский монастырь.

8. Бора-Бора, Французская Полинезия

Если надводные бунгало на Бора-Бора еще не вошли в ваш список мест, обязательных для посещения, то определённо стоит их туда внести.

9. Замок Нойшванштайн, Германия

Замок Золушки в Диснейленде был создан под вдохновением от этого баварского волшебного замка на вершине горы.

10. Плитвицкие озера, Хорватия

Самый большой национальный парк страны - это каскадная серия водопадов, пещер и бассейнов, в которых обитает огромная часть дикой природы. В то время как лето самое популярное время для посещения, замороженные потоки воды ошеломляют и тех, кто предпочитает приезжать сюда зимой.

11. Занзибар, Танзания

Танзания - это не только сафари. Направляйтесь к этому архипелагу за практически пустынными пляжами и кристально чистой водой.

12. Патагония, Аргентина

На аргентинской стороне вы найдете степи, луга и пустыни, а на чилийской - ледяные фьорды и тропический лес. Если вы катаетесь на лыжах или просто хотите увидеть невероятную красоту, вас ждет бесконечное приключение.

13. Баган, Мьянма

Плавание на воздушном шаре высоко над древними буддийскими храмами и пагодами может стать одним из самых прекрасных воспоминаний.

14. Марракеш, Марокко

Если вы ищете экзотическое приключение, добавьте Марракеш в свой список. Тут есть более дюжины базаров и дворцов, садов мирового класса

15. Киото, Япония

Храм Дайго-дзи привлекает туристов во время сезона цветения сакуры, но осенняя листва обеспечивает столь же ошеломляющий фон.

Алина Калинина