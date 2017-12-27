От бесценных картин, собирающих пыль на чердаках, до удивительных древних монет, обнаруженным в садах - в 2017 году были найдены невероятные сокровища.

1. Bullitt Mustang за миллион долларов

Один из двух автомобилей Ford Mustang, сделанных для классического фильма Стива Маккуина «Буллит», который может похвастаться одной из самых удивительных автомобильных гонок в истории, был найден в Мексике томящимся в углу свалки. Он имеет оценочную стоимость не менее 1 миллиона долларов.





2. Римская вилла

Вы можете подумать, что найти римский каменный гроб на заднем дворе дома – уже достаточно внушительно, но представьте, что вы нашли руины всей римской виллы. В апреле Люк Ирвин обнаружил хорошо сохранившиеся руины виллы третьего века в своем саду в Англии.

Дизайнер ковров копал сад, чтобы протянуть электрический кабель, когда обнаружил красочную мозаику. Он сделал снимок и отправил его в местный совет, на следующий день отправивший на место находки группу археологов.

Эксперты работали в течение восьми дней, в итоге открыв миру роскошную, относительно хорошо сохранившуюся римскую виллу, которую они объявили одной из самых важных и крупнейших в своем роде во всей Англии.





3. Отчеканенные римские монеты

Рыбак и любитель истории Майк Смейл охотился за сокровищами с друзьями, когда нашел клад с римскими монетами на сумму 267 625 долларов. Некоторые из монет, которые были отчеканены во времена генерала Марка Антония, крайне редки, однако, к сожалению, для Майка ему придется разделить прибыль с владельцем фермы Энтони Батлером, на чьей территории и был найден клад.





4. Картина Энди Уорхола

В июле рок-звезда Элис Купер нашёл шедевр Энди Уорхола, который мог стоить миллионы долларов, в шкафчике для хранения вещей, где он пролежал уже более 40 лет.

«Электрический стул», часть серии Warhol's Death and Disaster, был подарен Куперу в 1970-х годах Синди Лэнг, бывшей в то время его девушкой, которая напрямую получила работу от Уорхола. Похожая версия произведения была продана на Christie's в Нью-Йорке в 2014 году за 10,5 млн долларов.

Позже продавцом аукционной галереи была обнаружена еще одна работа Уорхола. Мужчина искал вещи Харриет Гоулд, которая скончалась в прошлом году. Он нашел ранее неизвестные произведения иконы поп-арта, которые были подарены сыну Гоулд Джону, на чердаке. С тех пор, как умер ее сын в 1986 году, Харриет хранила все его вещи на чердаке. Произведение искусства представляет собой намеренно сломанный и разрисованный холст, стоимость которого варьируется от 500 000 долларов до 1 миллиона долларов.





5. Флаг с битвы при Ватерлоо

В апреле отец и сын, которые занимались античными военными памятными вещами, обнаружили один из двух известных флагов битвы при Ватерлоо.

Открытие было сделано после того, как Гэри Лоуренс, который управляет бизнесом, купил коробку с предметами на аукционе в Америке. Несмотря на то, что флаг сохранился фрагментами, 90% его все же существует.





6. Золотые слитки, спрятанные в танке

Любитель танков был по-настоящему удивлен, когда нашёл золотые слитки на 2,5 миллиона долларов, спрятанные в топливном баке модели, которую он только что купил за 40 100 долларов. Ник Мид обнаружил пять золотых слитков в российском T54 / 69 во время его восстановления с целью добавить танк в свою коллекцию 150 военных машин.

Считается, что золото было разграблено иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе, где они вырезали дыру в топливном баке, чтобы скрыть награбленное. Ник вызвал полицию, которая пытается установить, соответствует ли золото любому украденному. Если нет, Ник может рассчитывать на поистине золотое будущее.





7. Офорты Франсиско Гойи

Редкий набор гравюр Франсиско Гойи был найден во французском замке, где они были спрятаны внутри антикварной книги. 200-летние гравюры по искусству корриды собрали на аукционе в апреле 686 293 долларов. Франсиско Гойя считается самым важным испанским художником конца 18-го и начала 19-го веков.





8. Алмаз «Мир»

В марте христианский пастор в Сьерра-Леоне обнаружил один из крупнейших в мире необработанных алмазов. Камень размером 709 карат был передан правительству в надежде, что он не будет незаконно продан, и чтобы помочь развитию страны. В начале декабря британский ювелир Лоуренс Графф купили камень за 6,5 миллионов долларов. Было подтверждено, что половина прибыли будет использована для финансирования проектов в области инфраструктуры в интересах местных жителей.





9. Вторая копия Декларации независимости США

Академики Гарвардского университета обнаружили вторую пергаментную копию Декларации независимости США в Чичестере в Англии. Недавно открытый документ датируется примерно 1780-м годом и, как считается, первоначально принадлежал герцогу Ричмонду. Эксперты все еще пытаются разобраться, как бесценное сокровище оказалось в Британии.





10. Давно утерянная FerrariDaytona

В июне единственная в своем роде Феррари была обнаружена в сарае в Японии, где она провела более 40 лет. Автомобиль не видели так долго, что многие автолюбители думали, что его не существует. Ferrari 365 GTB / 4 Daytona 1969 года - единственный представитель классического автомобиля GT, корпус которого сделан из алюминиевого сплава. Автомобиль был продан невосстановленным за 1 281 953 долларов в сентябре.





11. Скафандры НАСА

Два студента из Флориды наткнулись на пару скафандров НАСА в магазине секонд-хенда Флорида и заплатили за них всего 20 центов. Американский космический музей подтвердил, что костюмы являются подлинными, и имена соответствуют астронавтам Джорджу Нельсону и Роберту Паркеру, которые были частью миссий космических челноков в 1980-х годах. Костюмы продали за $ 2,500 каждый в.





12. Редкая золотая монета

Редкая золотая монета времен краткого царствования английского короля Ричарда III была обнаружена в сентябре Мишель Валл всего в нескольких милях от Босворта, где умер король. Считается, что монета, возможно, принадлежала одному из солдат Ричарда, который бросил ее во время бегства от битвы. Монета должна быть продана с аукциона по расчетной цене в 20 000 долларов. Это чудо, что монета пережила почти 5 столетий.





13. Золото НСДАП

Британская лодочная команда обнаружила нацистское золото на 130 миллионов при кораблекрушении в июле. Золото направлялось в Германию, когда лодка затонула к юго-востоку от Исландии. Это случилось всего через три недели после начала Второй мировой войны.





14. Артефакты НСДАП

Также в этом году большое количество нацистских артефактов было найдено в тайной кладовой дома в Аргентине. Коллекция, которая считается самой большой в истории страны, включает бюсты Гитлера и медицинские устройства. Всего в доме коллекционера в Беккаре было найдено 75 объектов.





15. Древние джинсы Levi’s

В античном кедровом сундуке была обнаружена пара 124-летних джинсов Levi’s. Согласно некоторым сообщениям, джинсы, которые выглядят совершенно новыми и долгое время лежали в сундуке, могут стоить до 100 000 долларов.





16. Потерянные деньги в телевизоре

В январе более 100 000 фунтов стерлингов было обнаружено внутри телевизора на заводе по переработке, а также несколько древних документов. Находка была возвращена её законному владельцу, который забыл, что деньги были внутри.





17. Историческое сокровище наконец-то нашли?

В октябре три охотника за сокровищами объявили, что нашли местонахождение бесценной Янтарной комнаты. Полагается, что это было самое ценное произведение искусства, разграбленное нацистами. Комната, украшенная золотым листом, была построена в Пруссии XVIII века. Ее местонахождение было окутано тайной в течение 70 лет.





Алина Калинина