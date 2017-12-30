В преддверии новогодних праздников важно помнить о необходимости профилактики острых отравлений, об этом Deita.ru сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Самыми опасными продуктами, в результате употребления которых может возникнуть отравление, являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, мясные рулеты и паштеты, студень и др. Плохо мытые фрукты и овощи также могут стать причиной возникновения различных болезней.

Чтобы оставаться бодрыми и здоровыми все новогодние праздники, готовить праздничные блюда на стол следует в домашних условиях и в небольших количествах, чтобы еда не хранилась более 24 часов.

Если все же какие-то деликатесы приходится приобретать в магазинах или кафе, важно подвергнуть еще одной обработке мясные блюда, внимательно смотреть на дату изготовления и хранить продукты в холодильнике.

Помните, что если вы чувствуете себя не здоровым, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей. В случае заболевания – немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Екатерина Лапкина