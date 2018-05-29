Самыми опасными видами деятельности по результатам 2017 года в Хабаровском крае являются медицина, пассажирские и грузовые перевозки, а также лесозаготовки, об этом DEITA.RU сообщили в Хабаровском региональном отделении Фонда социального страхования.

Так, в больничных организациях края за минувший год произошло 44 несчастных случая, на транспорте — 42 и при лесозаготовке — 22. Всего же на предприятиях региона зафиксировано 524 несчастных случая.

Не менее опасными являются такие виды деятельности, как инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Здесь на 1000 работников приходится девять несчастных случаев. Семь человек из 1000 страдают при обработке древесины и пять работников из 1000 получают травмы различной степени тяжести в отделениях почтовой связи.

К профессиональным заболеваниям более всего предрасположены трудящиеся в сфере добычи угля — 20 работников из 1000 обязательно.

Екатерина Лапкина