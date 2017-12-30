Самыми ожидаемыми фильмами 2018 года являются «Мстители: Война бесконечности», «Черная пантера», «Мир Юрского периода 2», сообщается Deita.ru. Этот список опубликовал интернет-ресурс Deadline.

Также зрители с нетерпением ждут выхода на большие экраны фильмы ужасов. В топ-3 попали такие фильмы, как «Монстро», «Хэллоуин» и «Чистка: Остров». И самый ожидаемый семейный фильм – «Суперсемейка 2».

Отметим, в список долгожданных кинолент попали Дэдпул 2», «Соло: Звёздные войны. Истории», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Екатерина Лапкина