Роспотребнадзор составил список стран, проведя отпуск в которых можно подхватить опасное заболевание. Речь идет о чуме, сибирской язве, лихорадке эбола, холере, малярии, вирусе Зика и других болезнях, сообщает DEITA.RU.

Так, в число неблагополучных стран по заболеваемости вошли такие государства, как Таиланд, Индия, Мексика, США, Вьетнам, Южная Корея, Египет, ОАЭ, Грузия, Казахстан и Киргизия. Например, на таиландском острове Пхукете за пять месяцев 2018 года зафиксировано 220 случаев лихорадки Денге.

Как рассказали в туристическом агентстве Владивостока, чаще всего жители приморской столицы выбирают отдых в Таиланде или во Вьетнаме. Выбор страны, где провести отпуск, во многим зависит от дохода семьи, самые бюджетные варианты предлагают именно эти страны.

Екатерина Лапкина