Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью каналу CNBC, что в России экономический рост возможен в условиях макростабильности и сбалансированного бюджета, сообщает DEITA.RU.

"Ожидается, что правительство подготовит особые меры к осени, к октябрю, для того, чтобы достичь более высоких темпов экономического роста и повысить благосостояние населения", - сказала Набиуллина.



По ее мнению, структурные реформы в России необходимы, они должны "идти рука об руку с макроэкономической стабильностью".

"Условиями экономического роста являются макроэкономическая стабильность, низкая инфляция и сбалансированный бюджет. Новому правительству это под силу", - отметила Набиуллина.

Ирина Петрова