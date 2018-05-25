Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью каналу CNBC, что в России экономический рост возможен в условиях макростабильности и сбалансированного бюджета, сообщает DEITA.RU.
"Ожидается, что правительство подготовит особые меры
к осени, к октябрю, для того, чтобы достичь более высоких темпов экономического
роста и повысить благосостояние населения", - сказала Набиуллина.
По ее мнению, структурные реформы в России необходимы, они должны "идти рука об руку с макроэкономической стабильностью".
"Условиями экономического роста являются макроэкономическая стабильность, низкая инфляция и сбалансированный бюджет. Новому правительству это под силу", - отметила Набиуллина.
Ирина Петрова