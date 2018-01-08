Правящий Российской империей в XIX веке император Александр III говорил, что во всем свете у России только два союзника – это армия и флот. Примечательно, что в царствование самого Александра III Россия не вела ни одной войны, его даже называли миротворцем.

Однако XIX век канул в лету, сменились власть и политический строй государства, а потребность в защитниках, по всей видимости, осталась. Так, в рамках осенней призывной кампании 2017 года около 1800 приморцев отправились на службу в армии. Всего же в России в осеннем призыве 2017 год в армию призвали около 134 тысяч новобранцев.

Не так давно, на радость многим, два года службы заменили одним. Однако к этому есть нешуточные нарекания. Говорят, что это «ни то ни се»: время отнимает, а реальных практических навыков не дает.

Корреспондент «Deita.ru», поговорил с представителями мужской части населения Приморья, которая уже и еще относится к возрасту к призывному возрасту.

Респондентам были заданы следующие вопросы: Как вы относитесь к срочной и контрактной службе в армии? Планируете ли служить? Есть ли, на ваш взгляд, какие-либо альтернативы нынешней службе?

О том, что на самом деле думают жители Приморья о срочной службе в армии РФ, читайте в опросе «Deita.ru».

(имена респондентов изменены)

Сергей, оператор на телевидении (23 года)

- Не вижу ничего страшного в службе. Тем более, служат всего один год, поэтому армия больше похожа на оздоровительный спортивный лагерь, а не на серьезную подготовку к военным действиям. Лично я от армии "косить" не собираюсь, но считаю, что нам нужно брать пример с США, где уже давно нет призыва: там служат по контракту. Я считаю, что армия должна быть профессионально обучена, а не как сейчас - за год парни, может быть, один раз выезжают на стрельбища.

Олег, музыкант (22 года)

- К срочной службе в армии у меня двоякое отношение. С одной стороны, оно положительное, потому что некоторым людям, у которых проблемы с самодисциплиной, образом жизни, которые никуда не пробиваются, это может пойти на пользу. У меня есть знакомые, которые действительно именно после службы в армии посмотрели на жизнь как-то более трезво и стали двигаться дальше. С другой стороны, во-первых, это принудиловка. Мне, например, постоянно нужно думать о том, как бы не вылететь из универа, чтобы не уйти в армейку. Во-вторых, есть люди, которые занимаются действительно чем-то полезным. Да элементарно, если человек работает, платит налоги. На мой взгляд, государству гораздо выгоднее, чтобы этот человек работал, платил налоги, нежели тратить на его содержание деньги из казны, чтобы его одеть, обуть и автомат в руки дать. К тому же, служба в современной армии ни о чем вообще - это тупо детский лагерь. Срочная служба имеет место, но нужно какое-то реформирование системы.

Степан, предприниматель (22 года)

- Я считаю, что каждый мужчина должен отдать долг Родине. В армию России я бы не пошёл, так как армия, в первую очередь, отстаивает интересы государства, а нынешнюю внутреннюю политику РФ, кроме как "полнейшая коррупция", никак не назовёшь. Идти отдавать свою жизнь за воров я не хочу. Думаю, что в данный период времени нам совершенно не нужна срочная служба, а нужна конкретно контрактная.

Евгений, студент (22 года)

- К армии отношусь, в целом, положительно. Горжусь, что страна является одним из главных экспортёров оборонной промышленности - типа наша оборонка самая лучшая.

Считаю, что в стране должна быть полностью контрактная основа. Думаю, что траты на армию слишком большие. Сам бы пошёл, если Родина призовёт, но сейчас выбираю альтернативный вариант так сказать - обучение на военной кафедре.

Андрей, переводчик (24 года)

- Я негативно отношусь к армии. Не пошёл бы, ибо туда должны идти только те, кто хочет. К тому же, призывная армия не так эффективна. Нужно набирать профессионалов, а не пугать тех, кому это не нужно. Только контракт, иначе это - узаконенное рабство

Дмитрий, историк (24 года)

- Не хочу идти в армию, потому что, во-первых, это год из жизни; во-вторых, если у тебя есть девушка, то год без нее, если она уже жена - год без жены; в-третьих, этот год можно было бы работать; в-пятых, не хочу быть лысым и вообще это на тюремный срок похоже. Нужно делать больший упор на контрактную службу. Чтобы изменить ситуацию, нужно отменить призыв в регионах, где низкий процент населения. Туда начнут переезжать те, кто не хочет служить и свои уезжать не будут – это рост демографии. Отмена обязательной службы по призыву и перевод ее в нечто подобное военной кафедры - дешевле, удобнее для призывников, а толку столько же, как и от призыва . Ну и сохранить контрактную службу.

Александр, журналист (22 года)

Ну как отношусь, если говорить в целом, то, безусловно, армия нужна. Как бы я к ней ни относился, нельзя просто взять и отказаться от срочного призыва, потому что в ином случае, в случае войны, некому будет защищать Родину. А пошел бы я? Наверное, нет, потому что я считаю, что человек, который занимается интеллектуальным трудом, должен им и заниматься. Я, например, работая, еще учусь в университете в магистратуре. Имею полное право и, слава богу, для этого есть все механизмы, поступить на военную кафедру и отучиться на военного офицера. Для меня это отличная альтернатива. В целом, есть, конечно, альтернатива, о которой все говорят, это контрактная служба, но тут возникает большой вопрос «а кто пойдет?». Потому что и сейчас контрактники служат, но, если уйдут срочники, будут лишь контрактники. А это значит, что армия совершенно опустеет.

Петр, студент (22 года)

Когда меня призовут, если я окажусь годен к службе, то я пойду, что еще делать. Но это не значит, что я туда очень хочу. Мне кажется это как тюрьма и рабство какое-то.

Почему вот я должен отдавать год жизни, а может быть и жизнь непонятно за что, каким-то там интересам кого-то. Мне это вот не надо. Все эти призывники в случае реальной войны с кем-то - это просто пушечное мясо. И мне кажется, между реальной войной и тем, что в армии очень мало сходства. Я за контрактную профессиональную армию. Пусть туда идет, тот, кто хочет осознанно отдать свою жизнь за интересы государства. Повторюсь, между войной и армией для меня существует огромная разница: на войне есть реальный враг и угроза, и ты сражаешься, за близких тебе людей. Для чего есть год в армии, я затрудняюсь ответить. Альтернатив, на самом деле, куча, но почему-то "долг Родине" у людей ассоциируется только с держанием автомата, марш-бросками, чистками унитаза и прочими вещами в армии. И в конечном итоге я не понимаю, какой от этого выхлоп.

Виктор, спортивный тренер (25 лет)

Да, призыв государству нужен - "тут же везде НАТО" и «каждый норовит на нас напасть». Я может, конечно, что-то не понимаю, но, мне кажется, нам, как стране с огромными запасами ядерных боеголовок, можно немного отойти от этой идеи. Да и в случае реального нападения, что сделают эти ребята, которые почти в первый раз в жизни держат оружие. Они просто умрут первыми и все - просто на растерзание. А обычным людям эта армия вовсе не нужна. Ну никто не хочет отдавать год жизни ради похвалы "служил - мужик". Может кто-то и хочет, но это весьма приземленные люди, которые, на мой взгляд, мыслят однобоко.

Михаил, фотограф (23 года)

Что я там забыл? Анализируя опыт моих друзей, кому посчастливилось побывать на этом праздничном курорте, я решил, что делать мне там нечего, потому что это бесполезная трата времени и атрофия головного мозга.

Николай, сотрудник порта (22 года)

Я увлекаюсь военной тематикой, конечно бы, пошел в армию, я там и был. Мне хочется там служить, служить Родине и так далее. Но, на самом деле, армия сейчас не та, что была в 90-х годах. Сейчас – детский сад. Но детский сад нам не нужен в армии. Смысл от нее какой? Именно сейчас там ничему не учат. Это нас четыре года назад чему-то учили. Сейчас не особо. Про альтернативные варианты я пока не могу сказать. Учебка - полная жесть, а вот войска нормально, войска мне дали многое. Крепкая мужская дружба, отношения, а на гражданке – не то. Да, если честно, много всего, так и не объяснишь.

Иван, студент (21 год)

К службе в армии отношусь с иронией. С одной стороны, бред полнейший – тратить год на то, чтобы таскать снаряды и шагать по плацу. Необходимые навыки и военную специальность можно получить и быстрее, в форме интенсивных курсов, месяца за три. Вряд ли навыки сохранятся надолго, так они и после года службы исчезают в момент. Тем не менее, лично я хочу в армию. К дисциплине приучить себя, к ограничениям, смекалку прокачать, похудеть. Мне все знакомые говорят, что армия - хрень и никакой пользы не приносит. Но мне кажется, кому нужно, тот свою пользу возьмёт.

Егор, инженер (22 года)

Да, я служил. В любом случае, каждый по-разному к этому относится. С одной стороны, в армии делать нечего, с другой стороны, там приучают к дисциплине и к тому, чтобы ты следил за собой. По моему мнению, надо идти в армию в возрасте от 18 до 20, так как после 20 у человека уже есть представление и планы на своё будущее, а армия частично рушит эти планы. Однако без военного билета не возьмут на постоянную работу, поэтому никуда от этого не деться.

Павел, курсант (19 лет)

К службе в армии отношусь нейтрально, но считаю, что каждый мужчина должен пройти это испытание. Сейчас я курсант и мне это нравится, есть все необходимое.

Артем, сотрудник банка (26 лет)

Считаю, что эта "повинность" должна быть личным делом каждого. Уверен, при отсутствии «обязаловки» от службы в армии отказалось бы большинство мужчин. Утверждение "не служил не мужик" и "долг Родине" считаю глупым и навязанным стереотипом. Как правило, так рассуждают лишь затем, чтобы хоть как-то оправдать бесцельное и бесполезное потраченное время в армии. Служба в российской армии не несёт никакой реальной пользы в реальной жизни.

Серьёзно, ну чему может научить наша армия? Безропотному исполнению бессмысленных и беспощадных приказов? Навыкам строительства генеральских дач? Или уборке помещений? Нет, структура, погрязшая в коррупции, воровстве, средневековой отсталости, пьянстве, лизоблюдстве, вранье и дедовщине ничему важному и нужному тебя научить не может!Считаю, что нынешняя армия нуждается в реформе. Срочная служба неэффективна в условиях реальной войны: прошедшие подобную службу солдаты, могут рассчитывать разве, что на удачу, выступая в качестве пушечного мяса. Думаю, что начать следует с перехода на контрактную основу, чистки рядов от тупых прапоров и сержантов. Армия должна стать отражением лучших людей страны - честных, порядочных, образованных, эффективных. Только тогда, когда в армию перестанут тащить всех подряд без разбора силком, а создадут жёсткую систему отбора, можно будет назвать службу в рядах российской армии престижным и почетным делом

Денис, инструктор по вождению (25 лет)

К армии хорошо отношусь, пошёл бы, чтобы стать более сильным и выносливым, а также получить жизненный опыт, формат можно изменить в том плане, чтобы в армии ты мог получить рабочую профессию, альтернативный вариант - широкое распространение научных рот.

Семен, журналист (22 года)

В целом, отношусь негативно. Не к тому, что я теряю год или меня лишают свободы, но там ничего не дают. У меня очень много друзей, которые отслужили или сейчас служат на Дальнем Востоке. И все как один говорят, что это – "дно". У меня есть друг, у которого была низкая категория, но этого было достаточно, чтобы его взяли. Там его посадили в кадры. И в итоге он целый год тупо просидел за бумажками, в комп играл. Пошел бы я? Если мне дадут право выбора, то, конечно нет. Ты работаешь, а потом тебя забирают, и ты теряешь все - ну что за бред? Если меня захотят забрать, то я бегать не собираюсь. У меня наследственная гипертония, поэтому, скорее всего, у меня будет «белый» билет. Да, армия нужна, именно служба, но не такого формата. Нужно вносить контракты, как в Америке, например. Ты чему-то учишься, зарабатываешь деньги и вообще изначально выбираешь сам, идти тебе или нет.







