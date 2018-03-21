колбаса
Источник изображения: «Deita.ru»

Шестьсот килограммов колбасных изделий не попадут на  столы приморцев, об этом  DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

На крупную партию продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы. А это значит, что в её безопасности для здоровья потребителей нельзя быть уверенным до конца.

В связи с этим продукция исключена из оборота,  а в отношении водителя,  перевозившего  колбасу,  составлен протокол об административном правонарушении.

Таисия Масина

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