Шестьсот килограммов колбасных изделий не попадут на столы приморцев, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

На крупную партию продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы. А это значит, что в её безопасности для здоровья потребителей нельзя быть уверенным до конца.

В связи с этим продукция исключена из оборота, а в отношении водителя, перевозившего колбасу, составлен протокол об административном правонарушении.

Таисия Масина