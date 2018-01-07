Вчера, 5 января, утром словесная перепалка водителей автобусов 60-го и 98-го маршрутов переросла в настоящую потасовку во Владивостоке, сообщает Deita.ru. Инцидент произошел в районе остановки Кутузова.

По словам очевидцев, водитель 98-го автобуса перегородил движение 60-му и начались выяснения отношений. Разнять их помогли только сотрудники ДПС. А пассажиров попросили выйти во время разбирательства.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в популярном паблике Instagram. Главное, чем оказались недовольны пользователи соцсетей, — это национальностью агрессивных водителей и повышением стоимости проезда в общественном транспорте.





«Что за ненормальные! Цены повышают за проезд, а водилы становятся всё хуже и борзее! Заманали своими нервами, если больные - надо в дурдоме лежать, а не водителем работать», — пишут подписчики.

Также приморцы обратили внимание на то, что в целом творится на дорогах приморской столицы. «То гонки между собой устраивают, то за первенство к остановке делят. Как дрова народ возят, автобусы холодные, межгород недавно с Находки во Влад 2-го числа, как в холодильнике. Двери не закрывают, а уже едут, это что нормально», — жалуются владивостокцы.

Екатерина Лапкина

Фото: dps_control