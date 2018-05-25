В предстоящие выходные дни в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Примгидромета.

В поле пониженного атмосферного давления сохранится вероятность кратковременных дождей в отдельных районах края, не исключены грозы. Температура воздуха ночью 5-12 градусов тепла. В дневные часы в континентальных районах воздух прогреется до +19…+27°С. На прибрежные районы начнёт оказывать влияние антициклон, который образуется над северной частью Японского моря. Он будет способствовать выносу прохладного морского воздуха на побережье, и здесь температура будет заметно ниже и составит 7-15 градусов тепла.

Во Владивостоке в субботу переменная облачность, в конце дня с вероятностью около 50 % возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днём плюс 12-14.

В воскресенье в краевом центре также возможен небольшой дождь. При юго-восточном ветре минимальная температура ночью 5-7, днём воздух не прогреется выше 10-12 градусов тепла.

Ирина Петрова