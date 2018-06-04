В Магаданской области предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, об этом DEITA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в магазине находился спортивный костюм с признаками контрафактности, то есть содержащий воспроизведение товарного знака без разрешения правообладателя.

По делу проведена экспертиза, подтвердившая обстоятельства, установленные при проведении прокурорской проверки. Правообладатель товарного знака указал, что разрешение на реализацию спортивного костюма, продавцу не давал.

Возбуждено дело по статье КоАП «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Теперь бизнесмену грозит штраф не менее 10 тысяч рублей. Спортивный костюм конфискован.

Екатерина Лапкина