При столкновении нефтяного танкера и грузового судна у восточного побережья Китая 32 человека пропали без вести, сообщает Deita.ru со ссылкой на китайский телеканал CGTN .

По данным министерства, авария произошла 6 января около 20:00 по местному времени. Тогда в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море столкнулись зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер SANCHI (он перевозил 64 тыс. т зерна и направлялся из Ирана в Южную Корею) и гонконгское грузовое судно CF CRISTAL. Куда именно оно следовало, в ведомстве не уточнили.



Как пишет РБК, танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения, как рассказали в министерстве, загорелся. Где в настоящий момент находятся эти люди, неизвестно. При этом моряки, находившиеся на грузовом судне, как уточнили в Минтранспорта КНР, были спасены. Всего сухогруз перевозил 21 человека, все они были членами экипажа. Теперь их жизни ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве.



Михаил Грач

