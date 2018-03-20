В Приморье стартует неделя профилактики туберкулеза, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации. Организаторами мероприятия выступают активисты общественного объединения «Волонтеры-медики» — студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета и специалисты Молодежного ресурсного центра при поддержке департамента здравоохранения Приморского края.

Главная задача Недели профилактики — предотвращение распространения опасного заболевания в молодежной среде.

«Наша цель, чтобы как можно больше молодых ребят узнали о том, как легко распространяется это коварное заболевание, а также получили полную и достоверную информацию о способах его профилактики и ранней диагностики», — говорит лидер движения «Волонтеры-медики» Илья Кропачев.

В рамках акции «Остановить туберкулез» волонтеры посетят владивостокские школы и колледжи. Ребятам расскажут о симптомах и возможности лечения туберкулеза в крае. В конце лекции слушателям раздадут тематические буклеты. Также консультанты будут готовы ответить на все интересующие вопросы по этой теме.

Профилактические мероприятия «Остановить туберкулез» состоятся во Владивостоке:

• 20 марта – КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Прапорщика Комарова, 4);

• 20 марта – КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Бородинская, 16);

• 21 марта – КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60);

• 22 марта – КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» (Океанский проспект, 119).

По официальным данным, 300 миллионов рублей выделено в этом году в Приморском крае на приобретение современного рентген-диагностического оборудования.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, на средства, выделенные из краевого бюджета по госпрограмме "Развитие здравоохранения в Приморском крае", будет приобретено более 30 единиц новой медицинской техники. В 2018 году запланировано приобрести восемь современных маммографов, 19 единиц рентген-оборудования, которое позволит расширить возможности диагностики туберкулеза во всех медико-географических зонах края, а также четыре флюорографа.

Екатерина Лапкина