Поздно вечером на дороге в приморском городе Партизанске автолюбители обнаружили чучело, облитое красной краской, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, это детки пошутили — сделали чучело и разлили красную краску. В темноте казалось, что лежит сбитый ребенок.

Инцидент вызвал живое общение в Сети. «Это уже не нормальные дети, что у них в голове…», «Такими шутками и до инфаркта не далеко», «Чёт в Партизанске вообще какая-то вакханалия. Там прям Чикаго 30-х годов», — пишут подписчики «ДПС-Контроль».





В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю затруднились ответить, как квалифицировать данную шутку, и рекомендовали отправить официальный запрос.

Екатерина Лапкина

Фото: dps_control