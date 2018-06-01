Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский пересел на коня из-за цен на бензин, сообщает DEITA.RU.

Парламентарий объяснил свой поступок тем, что произошел резкий скачок на топило, с которым он не согласен. Для своего коня он даже потребовал парковочное место у здания регионального правительства.

По словам депутата, он живет в пригороде Петропавловска-Камчатского. И содержать лошадь для него гораздо дешевле, чем автомобиль.

Напомним, ранее появилась информация о том, что акцизы на бензин и дизельное топливо снизят уже с 1 июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.



Ирина Петрова

