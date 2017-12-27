В Приморском крае подвели итоги работы по легализации трудовой деятельности. В 2017 году удалось добиться от работодателей заключения с работниками 47,6 тысячи договоров об официальном трудоустройстве, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, хорошие результаты работы по снижению неформальной занятости достигнуты в Тернейском и Хорольском районах, Арсеньеве и Спасске-Дальнем.

«Такой результат дает активная совместная работа органов исполнительной власти региона и на местах, а также контролирующих организаций», – считают в ведомстве.

Чтобы активизировать работу с «теневой» занятостью в других муниципальных образованиях, директор департамента Лилия Лаврентьева предлагает включить в оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления такой показатель как «доля осуществляющих трудовую деятельность в трудоспособном возрасте в общей численности населения в трудоспособном возрасте».

«Это хорошая мотивация для повышения эффективности работы в этом сегменте со стороны муниципалитетов», – убеждена глава ведомства.

Не менее важным специалисты считают информированность населения о последствиях «серой» занятости. Чтобы придать общественный резонанс проблеме, привлечь внимание жителей края, работодателей, власти, общественников к вопросам, связанным с неформальной занятостью, департамент проводит месячник по легализации трудовых отношений.

В этом году специалисты обработали 13,6 тысяч анкет, собранных в ходе месячника. Для сравнения: в 2016 году свое мнение по поводу «серой» занятости высказали 8,5 тысяч человек.

В итоге появился список из 381 организаций, где, по мнению респондентов, нарушается трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений, в 2016 году их было в 2,3 раза меньше.

«Этот список направлен в Прокуратуру Приморского края и Государственную инспекцию труда в Приморском крае для принятия соответствующих мер реагирования в рамках имеющихся полномочий», – сообщили в департаменте.

В том, что информация, полученная «из первых рук», – хороший сигнал к действию для контролирующих органов, убежден вице-губернатор края Павел Серебряков.

«Общая задача власти, контролирующих организаций, общественности – информировать людей о рисках “серого” трудоустройства. Неофициальные трудовые отношения – это отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем», – напоминает он.

Павел Серебряков подчеркивает, что неформальная занятость наносит значительный ущерб и экономике края. По подсчетам специалистов, из-за зарплат «в конвертах» бюджеты всех уровней теряют около 7,3 миллиарда рублей.

Михаил Грач