В России нефтекомпании согласились заморозить стоимость бензина и дизеля на сетевых АЗС, сообщает DEITA.RU.

Пока это бессрочная мера - как справиться с первопричиной роста цен, правительство вместе с участниками рынка решит во втором полугодии.

Напомним, 30 мая вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел экстренное совещание с нефтекомпаниями. Поводом для совещания стало удорожание топлива в опте - более чем на 30 % с начала 2018 года, а следом и в рознице - почти на 8 %.

На совещании обсудили возможность снижения ставок акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну и на дизель - на две тысячи. Доля акциза в конечной цене - около 30 %.

Как сообщили "Российской газете" предполагалось, что снижение произойдет 1 июля, но срок перенесли на 1 июня . Сообщается, что законодательно маневр оформят постфактум через поправки в Налоговый кодекс. Данные меры уже стабилизировали оптовые цены на бирже. Скорее всего, если эффект не дойдет до АЗС, то с 1 июля будет отменено плановое повышение ставок акциза на бензин и дизель еще на 600-700 рублей.



Ирина Петрова