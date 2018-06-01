Бывший мэр Владивостока в Международный день защиты детей делится воспоминаниями в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Лето 2016 года для Игоря Пушкарева не задалось с самого начала. 1 июня 2016 года в его доме прошел обыск. «И можно было бы сейчас написать, что обыски и допросы 1 июня 2016 года казались всего лишь очередной проверкой, что всё это мы проходили и просто ждали завершения работы следователей и продолжения своей. Но нет. Было очевидно с самого начала - всё не так. Впервые жёстко ворвались в дом, ночью. Впервые вовлекли в процесс жену и сыновей. Моих братьев и их семьи. Моих коллег, друзей и их семьи. Ну и присутствие следователя Габдулина, которого, можно сказать, вся страна знала по расследованию дела о беспорядках на Болотной площади, выдавало «необычность» момента.

Совесть моя чиста. И тогда я был глубоко убеждён, что «брать» меня не за что, потому как ничего противозаконного я не совершал. Ребячливо полагал я…

А потом этап в лучших жанрах криминальной хроники. И вот Басманный суд отправляет меня на два месяца в СИЗО, а Следственный комитет предъявляет обвинение в злоупотреблении служебным положением и коммерческом подкупе. После ареста и заключения под стражу моего брата Андрея приостановление моего членства в партии кажется чем-то из жанра «чёрный юмор».

Затем отстранение от должности, заявление о сложении полномочий, и вот суд определил территориальную подсудность и уголовное дело передано в Тверской районный суд Москвы. Сейчас дело рассматривается…

Всё как вчера. Да не всё. Два года из жизни. Уверен, эти беззаконие и беспредел когда-то закончатся, я докажу свою невиновность и освобожусь.

И единственное, о чём я сожалею, что я не рядом с семьёй и сыновьями, что их взросление, становление и возмужание проходит без меня, но душой и мыслями я всегда рядом с ними.

С Днем защиты детей вас! Любите своих детей, заботьтесь о них и будьте всегда рядом» , -пишет бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев в социальных сетях.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников