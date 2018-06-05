Супругов лишили родительских прав на двух маленьких детей, однако это совсем их не опечалило, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

Не считавших нужным воспитывать своих детей супругов согласно решению суда, обязаны выплачивать на содержание детей алименты в размере 1/8 части заработка или иного дохода ежемесячно, на каждого ребенка. Но пара делать это не торопилась, продолжая вести разгульный образ жизни, нигде не работая и не желая принимать участия в жизни своих детей.

В связи с этим в отношении супругов были составлены протоколы об административном правонарушении, им назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов матери и 150 - отцу. Также их направили на лечение от алкогольной зависимости в специализированное учреждение.

Но и это не помогло - закончив лечиться, муж и жена продолжили уклоняться от выплат алиментов на содержание собственных детей. Тогда приставы возбудили уголовное дело, по которому неисправимым родителям назначено уголовное наказание в виде принудительных работ на срок 7 месяцев.

Таисия Масина