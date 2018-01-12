С детства всем знакомую кильку в томате есть становится опасно, сообщает «Deita.ru».

Жительница Хабаровска, купив консервы и открыв их, испытала шок. Среди кусков рыбы оказалось неизвестное то ли животное, то ли насекомое, к слову весьма неприятное на вид.

Просьбу опознать незнакомое существо опубликовал популярный паблик в соцсети. Подписчики узнали обитателя консервной банки практически сразу. Оказалось, что это не что иное, как морская блоха, которая, по словам пользователей попадается и на замороженных креветках, и на языках и жабрах амурских рыб. По вкусу она ничем не отличается от своих хозяев.

Другой пользователь привел более научное объяснение увиденному - "Cymothoa exigua (лат.), также называемый «мокрица, пожирающая язык» — паразитическое ракообразное семейства Cymothoidae .Как правило имеет 3—4 сантиметра в длину. Паразит проникает через жабры и прикрепляется к основанию языка. Он высасывает кровь с помощью когтей в своей передней части, что приводит к атрофии языка из-за недостатка крови. После этого паразит заменяет язык рыбы, прикрепляя собственное тело к мышцам культи языка. Рыба может использовать паразита так же, как и нормальный язык. По всей видимости, паразит не причиняет иного ущерба хозяину. Когда C. exigua заменяет собой язык, некоторые паразиты питаются кровью хозяина, но большинство — слизью рыбы".



Несмотря на заверения, что находка безобидна, а кому- то даже вкусна, большинство открестилось от такого деликатеса, заявив, что больше никогда не будут есть кильку в томате.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что известный супермаркет во Владивостоке вновь оказался в центре скандала.

Таисия Масина