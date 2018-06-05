Отключения света пройдут во Владивостоке в среду, 6 июня, с 9.00 до 17.00, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

По данным городских служб без электричества останутся жители домов по следующим адресам:

Ленинский район

Шилкинская ул. 15, 19, 21

Стрелковый пер. 1

Первомайский район

50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 26А

Вилкова ул. 20, 3, 5, 7, 9

Полярная ул. 4, 6, 7, 9

Связи ул. 22Б

Первореченский район

Вострецова ул. 15А

Героев Варяга ул. 11

Стрелочная ул. 17А

Стрелочный пер. 7