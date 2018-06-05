Источник изображения: «Deita.ru»
Отключения света пройдут во Владивостоке в среду, 6 июня, с 9.00 до 17.00, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).
По данным городских служб без электричества останутся жители домов по следующим адресам:
Ленинский район
Шилкинская ул. 15, 19, 21
Стрелковый пер. 1
Первомайский район
50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26, 26А
Вилкова ул. 20, 3, 5, 7, 9
Полярная ул. 4, 6, 7, 9
Связи ул. 22Б
Первореченский район
Вострецова ул. 15А
Героев Варяга ул. 11
Стрелочная ул. 17А
Стрелочный пер. 7