Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о повышении социальных пенсий с 1 апреля, сообщает DEITA.RU.

По словам премьера, делается это по закону каждый год. Сейчас на эти цели направлено около десяти миллиардов рублей. Индексация коснется приблизительно четырех миллионов человек.

Как пишет РИА ФАН, с 1 апреля повысятся не только пенсии, но и другие выплаты, размер которых привязан к величине социальной пенсии. В среднем российские пенсионеры станут получать на 255 рублей больше - 9062 рубля.

Кроме того с 1 апреля прибавку к пенсии получат: участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей; граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей; работники летно-испытательного состава.



Таисия Масина