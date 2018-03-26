На грядущей неделе в некоторых домах Владивостока будет проведено плановое отключение от водоснабжения, об этом DEITA.RU сообщили в КГУП «Приморский водоканал».
Дата начала: 27.03.2018 - 10:00
Дата окончания: 27.03.2018 - 16:00
Причина отключения: 27.03.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Авроровская, 24.
Алеутская, 61.
Башидзе, 1а.
Океанский пр-т., 27, 37, 39, 41, 46, 48.
Октябрьская, 2, 13, 25.
Город: Владивосток
Дата начала: 28.03.2018 - 09:00
Дата окончания: 28.03.2018 - 17:00
Причина отключения: 28.03.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
50 лет ВЛКСМ, 20, 22.
Вилкова, 10, 12, 14.
Дата начала: 29.03.2018 - 09:00
Дата окончания: 29.03.2018 - 16:00
Причина отключения: 29.03.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Байдукова, 12-24.
Чапаева, 9-31, 10-18.
Виктор Бруевич