На грядущей неделе в некоторых домах Владивостока будет проведено плановое отключение от водоснабжения, об этом DEITA.RU сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

Дата начала: 27.03.2018 - 10:00

Дата окончания: 27.03.2018 - 16:00



Причина отключения: 27.03.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

Авроровская, 24.

Алеутская, 61.

Башидзе, 1а.

Океанский пр-т., 27, 37, 39, 41, 46, 48.

Октябрьская, 2, 13, 25.

Город: Владивосток

Дата начала: 28.03.2018 - 09:00

Дата окончания: 28.03.2018 - 17:00

Причина отключения: 28.03.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

50 лет ВЛКСМ, 20, 22.

Вилкова, 10, 12, 14.

Дата начала: 29.03.2018 - 09:00

Дата окончания: 29.03.2018 - 16:00

Причина отключения: 29.03.2018 г. Ремонтные работы

Адреса:

Байдукова, 12-24.

Чапаева, 9-31, 10-18.

Виктор Бруевич



