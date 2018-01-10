Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин предупредил россиян об отказах в назначении страховой пенсии по старости , сообщает «Deita.ru».

Эта вынужденная мера, по словам министра, применялась тогда, когда людям не хватало страхового стажа и пенсионных баллов. При этом он уточнил, что в таком случае назначается социальная пенсия. Если ее размер будет ниже прожиточного минимума, то, как пишет РГ, делается доплата.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году составит 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров - 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии - составит 9 045 рублей.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что на доплаты к пенсиям в Приморье пойдет миллиард.

Таисия Масина