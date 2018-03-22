В Приморье задержали мужчину, прятавшегося за кассой в магазине, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение дежурного частного охранного предприятия о том, что в одном из магазинов после закрытия сработали датчики открытия двери.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В помещении магазина полицейские обнаружили мужчину, который прятался за стойкой кассы.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. 25-летний местный житель пояснил, что решил сходить в магазин. Подходя к павильону, он обратил внимание, что дверь приоткрыта.

По его словам, подумав, что магазин работает, он несколько раз дернул за ручку, после чего сломал замок и проник в помещение. Оказавшись внутри, мужчина направился за табачными изделиями, витрина с которыми расположена около кассового аппарата. Похитив 2 пачки сигарет, он услышал, что в магазин кто-то зашел, и спрятался.

Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Виктор Бруевич