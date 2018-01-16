Проститутка из Санкт-Петербурга подавилась презервативом во время орального секса с клиентом и умерла еще до приезда скорой помощи, сообщает «Deita.ru».

Случайно, уже после оказания секс-услуги, она проглотила средство контрацепции, которое перекрыло девушке дыхательные пути. Прибывшая на место скорая помощь помощь ничем не смогла.

Как пишет Лайф, сотрудники правоохранительных органов изначально предположили, что 29-летняя жрица любви стал жертвой сексуального маньяка, однако вскрытие расставило все на свои места - найденный в гортани презерватив не оставил сомнений в причине смерти.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что клиенты во Владивостоке обидели путану после ночи любви.

Таисия Масина