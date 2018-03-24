Нелепое ДТП под Некрасовским путепроводом попало в камеру видео регистратора одного из участников дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Как пишет популярный паблик в соцсети, виновник аварии отважился пройти боком в оживленном дорожном трафике среди белого дня и как это часто бывает, не справился с задачей.

Однако, подписчики паблика не считают ситуацию настолько однозначной - кто-то предположил, что водитель Nissan Skyline уходил от столкновения с Toyota Carina, которая неожиданно стала перестраиваться из одного ряда в другой.

Было озвучено и предположение, что на дороге есть небольшой участок наледи, на которой Skyline просто занесло. А кто-то уверен, что виноваты оба: "Скай неумело боком пошёл, а Карина мечтает едет о чем-то".

Таисия Масина