Житель Приморья украл спасательный жилет с борта самолета, прибывшего в аэропорт Владивостока из Кореи, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В краже, ущерб от которой составил три тысячи рублей, подозревается 34-летний житель Приморского края. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Интернет-пользователи буквально развели руками - для каких целей мужчине понадобился спасательный жилет. Кто-то предположил, что добытое пригодиться летом для катания на гидроцикле, либо это просто сувенир, напоминающей о поездке.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье зафиксирована курьезная кража.

Таисия Масина.