В Находке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, об этом DEITA.RY сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Вечером вечером 3 июня в Находке наряд вневедомственной охраны получил сообщение о преступлении, совершенном на улице Нахимовская. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили женщину с ножевым ранением. 50-летняя потерпевшая рассказала об обстоятельствах происшествия. Оказалось, что ранение ей нанес сожитель в ходе ссоры. Мужчина, увидев, к чему привели его действия, скрылся.

Подозреваемого задержали. Им оказался 55-летний ранее судимый за кражи житель Находки. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу.

Ирина Петрова