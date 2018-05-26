Необычная ошибка обнаружена специалистами в WhatsApp, сообщает DEITA.RU.

Она позволяет заблокированным пользователям видеть фотографию профиля заблокировавшего, а также получать информацию о том, когда он последний раз был в сети.

Как пишет РГ, для того чтобы этого избежать, необходимо удалить контакт заблокированного абонента из адресной книги. Кроме того, нужно выбрать для чата с заблокированным пользователем режим "без звука".

По предварительной версии, это недоработка со стороны сервера мессенджера.



Таисия Масина