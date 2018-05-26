26 Май 2018, 05:49
Необычная, но досадная уязвимость найдена в WhatsApp
Источник изображения: «Deita.ru»
Необычная ошибка обнаружена специалистами в WhatsApp, сообщает DEITA.RU.
Она позволяет заблокированным пользователям видеть фотографию профиля заблокировавшего, а также получать информацию о том, когда он последний раз был в сети.
Как пишет РГ, для того чтобы этого избежать, необходимо удалить контакт заблокированного абонента из адресной книги. Кроме того, нужно выбрать для чата с заблокированным пользователем режим "без звука".
По предварительной версии, это недоработка со стороны сервера мессенджера.
Таисия Масина