Передвижная ветеринарная клиника для оказания экстренной помощи диким животным, в том числе тиграм и леопардам, появилась в Приморье, сообщает DEITA.RU. Информация об этом появилась в паблике Vladivostok.news.

Чаще всего оказание ветеринарной помощи диким животным происходит в экстремальных условиях. Благодаря высокопроходимому оборудованному автомобилю теперь можно успешно проводить операции по спасению животных в дикой природе.

«Как правило, отлов и обследование диких животных происходит с применением наркоза. Ранее было сложно диагностировать проблему сразу на месте отлова, поэтому приходилось неоднократно проводить иммобилизацию животных после отлова, проводя дополнительные исследования. Благодаря передвижному ветеринарному модулю появилась возможность поводить детальное обследование на месте отлова, не подвергая животных многократной иммобилизации», – прокомментировал директор Фонда «Феникс» Сергей Березнюк.

Передвижной ветеринарный модуль создан на базе автомобиля КамАЗ. В нем есть все необходимое для оказания скорой ветеринарной помощи диким животным. Автомобиль оборудован специальным операционным столом, транспортной клеткой, подъемником для крупных животных, а также климатконтролем, водопроводом и комнатой для сотрудников.

Екатерина Лапкина