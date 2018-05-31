Несовершеннолетние осужденные Приморья посетили концерт сводного хора Приморского края и оркестра Приморской сцены Мариинского театра, приуроченный ко «Дню славянской письменности и культуры», об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

На мероприятии заключенные узнали, что День славянской письменности и культуры в нашей стране - единственный церковно-государственный праздник, который в Приморье отмечают уже более 13 лет. На концерте прозвучали песни о Родине, композиции из мультфильмов и кино.

Данное мероприятие для несовершеннолетних заключенных проводится впервые и направлено на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Таисия Масина