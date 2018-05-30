Необычное природное явление смогли наблюдать жители Кемерово, сообщает DEITA.RU.

Сразу же после прошедшего дождя в небе появилась двойная радуга, фотографиями которой, как пишет vse42, жители областной столицы стали делиться в различных соцсетях.

Некоторые очень удивились, ведь они впервые узнали о существовании подобного природного явления, кто-то утверждает, что это "отражение одной радуги", а кто-то, учитывая погоду в Кузбассе в преддверии лета, шутит, что "зима близко".

Таисия Масина