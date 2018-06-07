Цветы – это прошлый век, не так ли? Почему бы, вместо них, не сделать свадебный букет из пиццы? Именно такой тренд становится популярным среди невест, рассказывает DEITA.RU.

Американская сеть ресторанов предлагает несколько букетов и бутоньерок из пиццы для нескольких счастливчиков, которые не прочь заляпать свои платья и костюмы капельками жира.





Сам букет сделан весьма необычно: кусочки пиццы скручивают так, что они становятся похожи на цветы. Дизайн придумала фуд-артист Джесси Биарден, которая в прошлом году представила миру бикини из пиццы.

Алина Калинина