Ночные гонщики Владивостока превратили центральную площадь в площадку для дрифта, сообщает Deita.ru.

Видео, на кадрах которого видно, как две-три низкие машины заезжают на площадь, проезжают круг, а то и два вокруг елки и уезжают, опубликовал популярный паблик в Instagram.

Данный инцидент удалось запечатлеть одной из камер видеонаблюдений, расположенных вблизи центральной площади Владивостока.

Отметим, законность данного мероприятия может заинтересовать стражей правопорядка.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что кольцо 3-й рабочей дрифтеры превратили в трассу для ночных гонок. Жители домов, расположенных неподалеку, постоянно жалуются на шум глубокой ночью, который не дает полноценно отдыхать.

Екатерина Лапкина