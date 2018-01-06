Жители города Тольятти обнаружили необычную модель автомобиля советского времени - трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108 с правым рулем, сообщает «Deita.ru».





Как пишет сообщество ВКонтакте, машина стояла припаркованная в одном из дворов. Пользователи предположили, что данная модель, скорее всего, была собрана на экспорт в Великобританию или Японию, однако осталась у частного владельца в России.

Как стало известно, производство праворульного варианта «восьмерки» продолжалось недолго, их выпустили достаточно ограниченным количеством.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что автомобиль без колеса выехал на дороги Приморья.

Таисия Масина