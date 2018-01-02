Дед мороз искусственный
Источник изображения: «Deita.ru»

Дед Мороз со Снегурочкой побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Князева в городе Артем Приморского края, об этом  «Deita.ru» сообщили в УМВД по региону.

Однако,  фронтовика посетили не обычные сказочные персонажи,  а полицейские.  Они поздравили пенсионера с Новым годом, пожелали хозяину дома крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, подарили машину дров, фрукты и сладости.

полиция дед мороз

Иван Андреевич был очень тронут такой заботой и вспомнил историю своего знакомства с сотрудниками отдела полиции. В ноябре 2016 года  они вернули ветерану медаль, которую похитили злоумышленники,  а преступников посадили в тюрьму. 

С тех самых пор сотрудники городской полиции решили принимать участие в судьбе Ивана Андреевича, навещать его, помогать в решении бытовых проблем.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Путин и Межонов стали Дедами морозами для приморского мальчика.

Таисия Масина