Дед Мороз со Снегурочкой побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Князева в городе Артем Приморского края, об этом «Deita.ru» сообщили в УМВД по региону.

Однако, фронтовика посетили не обычные сказочные персонажи, а полицейские. Они поздравили пенсионера с Новым годом, пожелали хозяину дома крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, подарили машину дров, фрукты и сладости.





Иван Андреевич был очень тронут такой заботой и вспомнил историю своего знакомства с сотрудниками отдела полиции. В ноябре 2016 года они вернули ветерану медаль, которую похитили злоумышленники, а преступников посадили в тюрьму.

С тех самых пор сотрудники городской полиции решили принимать участие в судьбе Ивана Андреевича, навещать его, помогать в решении бытовых проблем.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Путин и Межонов стали Дедами морозами для приморского мальчика.

Таисия Масина