Владивостокские водители электрокаров провели флэшмоб, сообщает DEITA.RU.

Они выстроили из машин композицию "Где розетки?", тем самым намекнув президенту, что станций экспресс-зарядки во Владивостоке как не было, так и нет.

Подписчики популярного интернет-сообщества, опубликовавшего фото флэшмоба, отметили, что розетки если и будут, то не скоро, а пока - "покупайте бензинчик по 50 рубасиков". Один из пользователей напомнил, что розетка есть на кампусе ДВФУ, однако туда не допускают ни студентов, ни просто жителей.

Прозвучало и весьма здравое замечание: "Когда ты покупаешь машину, ты же думаешь, как в дальнейшем будешь ещё эксплуатировать? Какие расходы и неудобства несёт за собой данная покупка? Зачем торопить события, а затем вопрошать об отсутствии удобств? У нас не Европа и даже не центр России. Мы живём в стране, где ДТ теперь стоит дороже его более чистого и качественного собрата 98-ого, о каких экспресс зарядках может вообще идти речь?".

Вместе с тем, ранее сообщалось, что станции для быстрой зарядки электромобилей отечественного производства могут появиться во Владивостоке уже в 2018 году. Их начнет выпускать государственный Рязанский приборный завод.

Таисия Масина







