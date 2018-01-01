В Приморском крае родился необычный малыш, сообщает "Deita.ru".

Его необычность заключается в том, что это первый ребенок, который родился в крае в 2018 году.

Как рассказали в пресс-службе администрации края, Артем Дьяковой стал первенцем 2018 года в Приморье. Малыш появился на свет в акушерском отделении Дальнегорской центральной городской больницы в 01:05 минут местного времени. Вес новорожденного 2500, а рост 49 см.

Врачи рассказали, что и мама, и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Первую девочку, рожденную в Приморье, приняли в Находке. В 01.15 здесь на свет появилась маленькая Евангелина. Вес малышки 3220, а рост 53 см. Евангелина тоже стала вторым ребенком в семье.

Первым ребенком, рожденным во Владивостоке, стала девочка. Она появилась на свет путем кесарева сечения в 4 утра 35 минут. Ее вес 2570 и рост 52 см. Малышка - первый ребенок в семье молодых родителей.

«С именем пока не определились. Решением будем принимать на семейном совете», - сказала молодая мама Татьяна.

Маленький Данил стал первенцем 2018 года в Уссурийске. Ребенок стал самым крупным малышом, рожденным этой ночью. Его вес 3510 и рост 54 см.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что Владимир Путин подписал закон о продлении материнского капитала.

Всего в крае в новогоднюю ночь родилось 6 малышей.