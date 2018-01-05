Город Уссурийск Приморского края отличился оригинальной идеей новогоднего оформления площади, сообщает «Deita.ru».

С недавнего времени здесь красуется символ наступившего года - собака из мандариновой кожуры. Как пишет КП, материал для инсталляции собирали в течение двух недель, а помимо мандаринов для осуществления задуманного использовали пенопласт, дерево и эпоксидный клей.

Авторы проекта отмечают, что на собаку у них ушло около 75 килограммов новогоднего цитруса. Символ нового 2018 года установили в новогоднюю ночь на центральной площади по левую сторону от главной сцены.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Артеме полным ходом идет подготовка к Новому году.

Таисия Масина