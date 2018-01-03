Неожиданное зрелище открылось автолюбителю на дороге в районе остановке Некрасовская во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

В кузове грузовичка, движущегося по направлению к путепроводу, стояла празднично наряженная лошадь.

Отмечается, что специально для перевозки лошади грузовичок оборудовали деревянными перегородками и удерживающими веревками.

Животное вело себя достаточно спокойно, не проявляя беспокойства и не реагируя на посторонние звуки.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что странный пассажир удивил владивостокцев.

Таисия Масина