2 Январь 2018, 22:13
Необычный пассажир замечен в грузовичке на улицах Владивостока
Источник изображения: «Deita.ru»
Неожиданное зрелище открылось автолюбителю на дороге в районе остановке Некрасовская во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».
В кузове грузовичка, движущегося по направлению к путепроводу, стояла празднично наряженная лошадь.
Отмечается, что специально для перевозки лошади грузовичок оборудовали деревянными перегородками и удерживающими веревками.
Животное вело себя достаточно спокойно, не проявляя беспокойства и не реагируя на посторонние звуки.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что странный пассажир удивил владивостокцев.
Таисия Масина