Привычный владивостокцам общественный транспорт обретет новый вид к грядущим праздникам, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Новогодний трамвай и троллейбус выйдут на линии. Они стартуют завтра, 26 декабря в 12.00 из трамвайного депо и с автовокзала соответственно и проработают в таком виде в течение месяца.





Внутри и снаружи транспорт украсят праздничной символикой, также в салонах будут установлены нарядные елочки. Во время первого выхода в трамвае и троллейбусе пройдут новогодние концертные программы.

Кроме того, жителям Владивостока подготовлены новогодние подарки. Будут разыграны проездные билеты на право бесплатного проезда в этом транспорте на 30 и 31 декабря, а также 1 января 2018 года.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что во Владивостоке может появиться новый вид транспорта.

Таисия Масина