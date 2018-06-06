Специалисты Приморского океанариума начали исследования в области биогидроакустики на примере белух, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе комплекса.



"Разговоры" китов будут записываться, а затем обрабатываться. Как рассказал директор океанариума Александр Михайлюк, пока возможности белух в данной сфере не очень понятны, однако исследования все равно нужны, ведь они учитывают еще множество параметров, к примеру, настроение млекопитающих и соленость воды.

Отмечается, что белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов.



Таисия Масина