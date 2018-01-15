В Южно-Сахалинске правоохранители "обстреляли" угонщиков снежками, сообщает DEITA.RU.

Видеозапись, на которой двое сотрудников МВД, выскочив из "засады", забрасывают снежными комьями мчащуюся машину, появилась на популярном видеохостинге.

Однако такой "обстрел" не остановил злоумышленников: автомобиль, не затормозив, продолжил движение. За ним промчались несколько полицейских экипажей.

По СМИ, задержать преступников удалось лишь в Долинске. Для этого стражам правопорядка пришлось применить оружие.

Виктор Бруевич