В Уфе одиннадцатиклассница сделала неоднозначное предложение своему учителю, сообщает Deita.ru. Момент, когда девушка вышла к доске и произнесла свою запоминающуюся речь, запечатлел одноклассник девушки и выложил в интернет. Инцидент произошел в центре подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Ньютон.

Во время занятий по математике девушка прервала занятие. Она вышла к доске и произнесла следующие слова: «Я долго не могла решиться, но сегодня мое терпение кончилось, я давно хотела сказать Вам, что вы мне нравитесь, ваш речь, внешность, харизма, и я хочу спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?»

Ответ педагога на видеозапись не попал. Однако известно, что он обещал поговорить с девушкой отдельно, потому что данная тема не для общего обсуждения.

Отмечается, что девушке уже исполнилось 18 лет.

Екатерина Лапкина