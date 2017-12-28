27 Декабрь 2017, 20:00
Неожиданный эффект получил приморец после сбора волшебной травы
Источник изображения: «Deita.ru»
В Хасанском районе местный житель осужден за незаконный оборот наркотиков, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Приморского края.
Судом установлено, что в лесу мужчина сорвал около 350 граммов дикорастущей конопли. Позднее он изготовил гашишное масло в значительном размере. Остававшуюся часть марихуаны, а также гашишное масло он хранил у себя дома в поселке Посьет.
Суд, признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ, назначил ему за содеянное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.
Екатерина Лапкина